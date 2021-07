Damit Blumen und Bauern strahlen: Landwirte experimentieren mit Blühstreifen

Vorne leuchtet gelb der blühende Rainfarn, hinten gedeiht der mannshohe Mais, dazwischen stehen eine Vertreterin der Stiftung Westfälische Kulturlandschaft und ein Landwirt und strahlen: Ein Motiv, geradezu sinnbildlich für diese Geschichte. Über sechs Jahre haben Stiftung und Landwirte gemeinsam ausprobiert, wie sich Blühstreifen so anlegen lassen, dass sie dem Landwirt möglichst wenig schaden. Die Ergebnisse sollen es den Bauern vereinfachen, mehr Naturschutz zu leisten.

Konventionelle Landwirte stehen für gewöhnlich im Ruf, der Natur nicht allzu gut zu tun. Hektarweise Mais oder Getreide – Artenvielfalt und Insektenfreundlichkeit stellen sich viele anders vor. Immer mehr Landwirte machen einen Schritt auf die Kritiker zu, indem sie Blühstreifen anlegen. Dazu verzichten sie auf die landwirtschaftliche Nutzung von Ackerstreifen – am liebsten gut sichtbar entlang der Straßen – und säen dort blühende Blumen. Das sieht schön aus und bietet Insekten einen Lebensraum. Der Bauer aber verzichtet auf bares Geld, weil er die Fläche nicht nutzen kann.

„Wir möchten Naturschutz in die landwirtschaftliche Produktion einbinden“, erklärt nun Christiane Baum von der Stiftung Westfälische Kulturlandschaft. Mit dem groß angelegten Projekt „Energiepflanzenanbau und Biodiversität im Münsterland“ wollte die Stiftung herausfinden, welche Nutzen Blühstreifen tatsächlich bringen – aber auch, wie sie so realisiert werden können, dass der Aufwand für die Landwirte akzeptabel ist.

Ertragreiche Blühmischungen

Landwirte wie Bernhard Wigger. Er betreibt einen 100-Hektar-Hof nahe Rosendahl, verdient sein Geld mit Ackerbau, einer Biogasanlage und 41 000 Hähnchen-Mastplätzen. „Ein normaler Blühstreifen wird sich nie lohnen“, sagt er. Was da wächst, taugt nicht als Futter und bringt zu wenig Biomasse, als dass es sich lohnen würde, die schmalen Streifen zu mähen und die Ernte in die Biogasanlage zu karren.

Wigger hat dennoch mitgemacht bei dem Test. Er hat kleinere Fläche, die eh schwierig zu bewirtschaften waren, mit ertragreicheren Blühmischungen eingesät, aber auch mitten durch ein Maisfeld einen neun Meter breiten Blühstreifen gezogen. „Das ist naturschutzfachlich sinnvoller“, erklärt die Agrarwissenschaftlerin Christiane Baum.

Auswirkungen auf Insektenvielfalt

Die Auswirkungen auf die Insektenvielfalt sind immens, wie die Untersuchung ergeben hat. Demnach gibt es zum Beispiel auf mehrjährigen Blühflächen etwa viermal so viele Wespen, Schwebfliegen und Wildbienen wie auf einem Maisfeld. Die Zahl der Tagfalter hat sich verzehnfacht, die Zahl der Feldvögel verdreifacht.

Aber der Aufwand ist groß, wie Landwirt Wigger erklärt. Der breite Blühstreifen in der Mitte des Maisanbaus führt beispielsweise dazu, dass er alleine für die Einsaat noch mal losfahren muss, die Ernte funktioniert ebenfalls nicht problemlos. Hat er den Blühstreifen gemäht, kann er die Ernte zwar in seiner Biogasanlage nutzen – aber der Ertrag ist nur halb so hoch wie bei Mais. Damit büßt er – je nach Boden, Wetter und Ertrag – bares Geld in der Größenordnung von 750 Euro pro Hektar ein. Und noch unklar ist, welche Folgen die Pflanzenvielfalt in den kommenden Jahren für die Flächen hat. Die bunten Blumen lassen sich schwieriger kontrollieren als hochgezüchtete Nutzpflanzen und breiten sich vermutlich eigenständig aus. „Verunkrautung“, nennt das der Landwirt.

Stiftung Westfälische Kulturlandschaft Foto: Die Stiftung Westfälische Kulturlandschaft wurde 2005 vom Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband (WLV) gegründet. Sie ist nach eigener Darstellung „eine landwirtschaftliche Naturschutzstiftung, deren Ziel die Erhaltung der bäuerlich geprägten Kulturlandschaft in Westfalen-Lippe“ ist. Sie hat es sich auf die Fahnen geschrieben, sich „für die Zusammenführung der Belange von Landwirtschaft und Naturschutz“ einzusetzen, „um gemeinsam mit allen Beteiligten neue Wege im Naturschutz zu gehen“. www.kulturlandschaft.nrw ...

Immerhin: In diesem Projekt, zu dem neben den Blühstreifen andere Modelle zur Stärkung der Biodiversität gehören, ist eine Entschädigung für die Landwirte vorgesehen. Welche Höhe da angemessen ist, sollte ebenso erkundet werden wie Praktiken, die den Aufwand verringern und den Ertrag verbessern.

Die Ergebnisse der Studie sind nach Angaben von Christiane Baum Grundlage für Vorschläge, die die Stiftung nun der Landesregierung unterbreitet hat. Geht alles gut, wird es künftig einen Fördertopf für derartige Projekte geben.