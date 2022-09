Das Münsterland auf dem Weg zur Mobilitätswende - Kreise arbeiten an neuen Konzepten

Foto:

Worte gab es schon reichlich in dieser Angelegenheit – mit der jetzt demonstrativ vor Kameras unterschriebenen Grundsatzerklärung sind weitere hinzugekommen. Wichtig aber ist, dass neue Konzepte tatsächlich auf die Straße gebracht und aufs Gleis gehoben werden. Und das scheint zu klappen.



Weniger Auto, mehr ÖPNV: Das ist in einer ländlichen Region wie dem Münsterland zugegebenermaßen ausgesprochen schwierig. Viel zu oft wollen viel zu wenig Menschen zur selben Zeit zum selben Ziel. In Ballungszentren lohnen Bahnen im Minutentakt, die Menschen von A nach B schaffen. Doch wie viele Menschen möchten wohl gerade von Osterwick nach Coesfeld, wenn um 15.36 Uhr der Regionalbus R 81 über Varlar (Abzweig Asbeck) und Gaupel in die Kreisstadt abfährt?



Die Aufgabe, für signifikant viele Menschen im Münsterland ein für ihre Bedürfnisse passendes Angebot zu schaffen, scheint unlösbar. Dass die Kreise und das Oberzentrum sich dennoch mit viel Mühe auf den Patt gemacht haben, um einen gangbaren Weg zu finden, verdient Anerkennung. Ebenso die ersten vielversprechenden Versuche. Die vielen Worte der vergangenen Jahre führen zu immer mehr konkreten Ergebnissen in der Realität. Das ist gut.



Aber eins ist auch klar: Die Wende kann nur gelingen, wenn am Ende alle mitmachen. Also: Wenn all jene, die jetzt Lösungen von der Politik fordern, auch wirklich in den Bus steigen, wenn er denn fährt!



(Von Gunnar A. Pier)