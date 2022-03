Das Münsterland bleibt solidarisch

In Neuenkirchen waren es am Ende vier 40-Tonner wie dieser, die mit Hilfsgütern gefüllt wurden.

Coesfeld: Die Flüchtlingsinitiative hat in dieser Woche einen Lkw mit Sachspenden in Richtung Ukraine geschickt, der inzwischen dort angekommen ist. Den Kontakt hatte eine schon länger in Coesfeld lebende Familie aus der Ukraine hergestellt. Tragisch: Der Fahrer ist aufgebrochen in der Gewissheit, dass er nach Ankunft das Lenkrad umgehend gegen die Waffe tauschen und in den Krieg ziehen wird.