Das Norovirus ist in Westfalen-Lippe zurück

Im vergangenen Winter rutschten die Norovirus-Infektionen in Westfalen-Lippe gegen Null. Gerade einmal 74 Fälle registrierte die AOK Nordwest. In diesem Winter ist das Virus wieder voll da. 1578 Infektionen zählte die Krankenkasse zwischen Anfang Oktober und Anfang Dezember.

In Nordrhein-Westfalen ist auch das Norovirus auf dem Vormarsch. Foto: dpa

Noro­vi­rus-Infektionen sind aktuell in Westfalen-Lippe er­heblich angestiegen. Nach Angaben der AOK Nordwest, wurden in Westfalen-Lippe von Anfang Oktober bis Anfang Dezember insgesamt 1578 Infektionsfälle mit dem Norovirus gezählt. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es nur 74 Fälle, teilte die Krankenkasse in Dortmund mit.

„Die Corona-Pandemie hat spürbare Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen“, er­klärte AOK-Chef Tom Ackermann. Der Lockdown im Frühjahr 2020 und vor allem zum Ende des vergangenen Jahres sowie die strengeren Hygienemaßnahmen in Zusammenhang mit der Corona-Bekämpfung hatten ei­nen positiven Nebeneffekt und ließen die Infektionszahlen deutlich purzeln.

Gegen Noroviren gibt es keinen Impfstoff

Mit der ­Lockerung der Maßnahmen und der flächendeckenden Öffnung von Schulen und Kitas sowie von vielen öffent­lichen Einrichtungen und Freizeitangeboten nach den Sommerferien habe sich die Situation nun wieder deutlich geändert, so Ackermann.

Noroviren sind für einen Großteil der nicht bakteriellen Durchfall-Erkrankungen verantwortlich. Sie können sich immer dort schnell ausbreiten, wo viele Menschen zusammen sind – beispielsweise in Kindergärten, Altenheimen und Krankenhäusern. Besonders betroffen sind kleine Kinder und ältere Menschen. Gegen Noroviren gibt es keinen Impfstoff.