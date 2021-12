Das war das Jahr 2021 im Münsterland

Eins kann man dem Jahr 2021 definitiv nicht attestieren: Ereignisarmut. Das Jahr brachte viele Nachrichten mit sich: spannende, traurige, schockierende, kuriose, gute und schlechte. Die Vielfalt an Themen war auch 2021 in Münster und im Münsterland enorm. Wir blicken zurück auf das Jahr in der Region.

Corona-Pandemie weiter das Top-Thema

2021 sollte mit Blick auf die Corona-Pandemie alles besser werden im Münsterland. Besonders die Möglichkeit der Impfung machte Hoffnung. In jedem Kreis wurde ein Impfzentrum aufgebaut - ein großer logistischer Aufwand. Und auch die Organisation der Termine stellte die Behörden vor große Herausforderungen. In den Zentren in Velen (Kreis Borken), Ennigerloh (Kreis Warendorf), Dülmen (Kreis Coesfeld) und Greven (Kreis Steinfurt) war der Andrang auf die Impftermine enorm.

Und auch mit der Impfreihenfolge gab es zunächst Probleme. So fühlten sich ganze Bevölkerungsgruppen vergessen und kämpften für einen schnelleren Piks.

Der neunjährige Dean war schwerstbehindert. Der Impfstoff für Kinder kam für den Jungen aus Gronau zu spät. Er steckte sich mit dem Coronavirus an und verstarb.

Mit der Zeit wurden die Abläufe in den Impfzentren verbessert, es stand zudem immer mehr Impfstoff zur Verfügung. Bis in den Herbst hinein wurden im Münsterland fast eine Million Impfungen durchgeführt.

Mit der Schließung der Impfzentren im Herbst wurden die Impfungen fast ausschließlich an die Hausärzte im Münsterland übertragen.

Im Sommer und Herbst wurden die Corona-Regeln gelockert. Ein Leben fast wie vor der Pandemie war wieder möglich. Sogar Großveranstaltungen konnten wieder stattfinden - wie zum Beispiel der Pottbäckermarkt in Ochtrup.

Doch der Schein trog. Die vierte und bis dato heftigste Corona-Welle rollte durch Deutschland. Booster-Impfungen wurden nötig, sodass neue Impfmöglichkeiten geschaffen oder alte reaktiviert werden mussten.

Auch während der vierten Covid-Welle kam es zu Kommunikationsproblemen und die Booster-Impfungen sorgten vereinzelt für Missverständnissen in den Impfzentren.

Unterdessen wurde ein weiteres Problem des Coronavirus immer deutlicher: Einige der betroffenen Personen haben nicht nur während der Infektion Symptome, sondern auch noch lange danach. Inzwischen sind bundesweit mehr als eine halbe Million Menschen von Long Covid betroffen.

Doch die Corona-Pandemie hat 2021 nicht nur die schlechten Seiten und Probleme in unserer Gesellschaft gezeigt, sondern auch menschliche Seiten offenbart. In unserer Serie "Alltagshelden in Corona-Zeiten" haben wir Menschen vorgestellt, die besonders viel Arbeit während der Pandemie haben.

Bundestagswahl beschäftigt Münsterland

2021 wurde ein neuer Bundestag gewählt. Nach 16 Jahren CDU-geführter Regierung regiert nun die sogenannte Ampel aus SPD, Grünen und FDP.

Im Münsterland wurde anders gewählt als noch vor vier Jahren:

Und im Münsterland wurden neue Bundestagsabgeordnete gewählt, einige wurden wiedergewählt.

Diese Abgeordneten aus dem Münsterland sind jetzt im Bundestag Großes Stühlerücken – bei der Bundestagswahl 2021 haben es folgende Politikerinnen und Politiker aus dem Münsterland ins Parlament geschafft: Foto: dpa Maria Klein-Schmeink, Grüne: Holte - Premiere in der Geschichte der Grünen - das Direktmandat in Münster. Foto: Paul Metzdorf Svenja Schulze, SPD: Die Umweltministerin landete über die Landesliste im Bundestag. Foto: Christoph Steinweg Dr. Stefan Nacke, CDU: Lange musste er zittern, doch dann reichte Listenplatz 18 für den in Münster unterlegenen Direktkandidaten der Christdemokraten, um in den Bundestag einzuziehen. Foto: Oliver Werner Sarah Lahrkamp, SPD: Im Kampf ums Direktmandat unterlag die Ochtruperin im Wahlkreis Borken I - Steinfurt I gegen Jens Spahn. Aber über die Landesliste konnte Lahrkamp dann doch noch das Berlin-Ticket buchen. Foto: Anne Steven Jens Spahn, CDU: Der Gesundheitsmininster gewann mit 40,0 Prozent den Wahlkreis Borken I - Steinfurt I, was allerdings 11,3 Prozentpunkte weniger waren als 2017. Foto: Wolfgang Kumm/dpa Marc Henrichmann, CDU: Auch der CDU-Direktkandidat im Wahlkreis Coesfeld - Steinfurt II verlor im Vergleich zur letzten Bundestagswahl Erststimmen im zweistelligen Prozentbereich. Für das Ticket nach Berlin reichten die 40,9 Prozent dennoch locker. Foto: Henning Tillmann Dr. Anne-Monika Spallek, Grüne: Im Kampf um das Direktmandat im Kreis Coesfeld landete die Billerbeckerin auf Platz drei. Über die Landesliste (Platz 21) reicht es für sie aber knapp für den Einzug in den Bundestag. Foto: Stephanie Sieme Anne König, CDU: Die 36-jährige Rektorin holte mit 43,7 Prozent der Erststimmen das beste Ergebnis der CDU im Münsterland. Allerdings ist ihr Wahlkreis Borken II auch seit Anbeginn der Bundesrepublik fest in CDU-Hand. Ihr Vorgänger Johannes Röring holte 2017 noch 55 Prozent. Foto: CDU Nadine Heselhaus, SPD: Unterlag im Wahlkreis Borken II, rückte aber über einen guten Listenplatz in den Bundestag. Foto: SPD Karlheinz Busen, FDP: Der Wahlkreis Borken II ist im nächsten Bundestag gut vertreten. FDP-Kandidat Busen zieht über die Landesliste ein. Foto: pd Dr. Michael Espendiller, AfD: Platz 6 auf der Landesliste reicht für den AfD-Politiker, um im nächsten Bundestag dabei zu sein. Foto: Günter Benning Anja Karliczek, CDU: 34,0 Prozent der Erststimmen konnte die Tecklenburgerin im Wahlkreis Steinfurt III auf sich vereinen. Die Bundesbildungsministerin lag damit knapp drei Prozentpunkte vor SPD-Konkurrent Jürgen Coße. Foto: Günter Benning Jürgen Coße, SPD: Im Wahlkreis Steinfurt III landete der Sozialdemokrat knapp hinter der Ministerin. In den Bundestag zieht er über die Landesliste dennnoch ein. Foto: Günter Benning Dr. Jan-Niclas Gesenhues, Grüne: Platz 8 auf der Landesliste der Grünen war eine ziemlich sichere Bank für den Fraktionssprecher im Kreistag Steinfurt. Foto: Günter Benning Kathrin Vogler, Linke: Listenplatz 5 reichte für die sicherheitspolitische Sprecherin der Linken trotz eines NRW-weiten Ergebnisses von 3,6 Prozent zum Einzug in den Bundestag. Foto: Günter Benning Henning Rehbaum, CDU: Der Kreis Warendorf bleibt in CDU-Hand. Rehbaum holte das Direktmandat mit 36,3 Prozent der Stimmen. Foto: Gunnar A. Pier Bernhard Daldrup, SPD: Im Kampf um das Direktmandat im Kreis Warendorf konnte Daldrup gegenüber 2017 gut drei Prozentpunkte zulegen, blieb aber dennoch hinter CDU-Kandidat Rehbaum. Über die Landesliste zog er dennoch in den Bundestag ein. Foto: Gunnar A. Pier

In unserem Liveticker haben wir ausführlich über die Wahl am 26. September berichtet:

Dokumentation aus dem UKM schreibt Fernsehgeschichte

Dass das Uniklinikum in Münster Fernsehgeschichte schreiben wird, damit rechnete vor diesem Jahr wohl keiner - doch so war es. Das Moderatorenduo Joko und Klaas nutzte Sendezeit von seinem Haussender ProSieben für eine Dokumentation über die Frühschicht einer Krankenpflegerin auf der Intensivstation - mitten in der Corona-Krise.

Die Kinderkrankenpflegerin Meike Ista vom Uniklikum Münster wurde so über Nacht berühmt - sie wurde in Echtzeit mit der Kamera begleitet.

Im September gab es für diese Dokumentation sogar den Deutschen Fernsehpreis.

Wetter: Schneefall, eisige Temperaturen, Hochwasser und starke Regenfälle

Anfang Februar wurde das Thema Corona zwischendurch etwas in den Hintergrund gedrängt. Denn das Münsterland erlebte einen Rekord-Winter. Erst kamen die Schneemassen, später eisige Temperaturen, um die minus 20 Grad. Das brachte einige Probleme mit sich, sorgte aber auch für Postkarten-Motive und Spaß.

Wie Telgte versanken auch die anderen Orte des Münsterlandes im Schnee. Räumdienste waren im Dauereinsatz, viele waren regelrecht eingeschneit. Mit dem Auto kamen die Menschen nicht weit, die die es probierten, blieben stecken oder bauten Unfälle. Auch viele Zugverbindungen fielen aus. Die Schneemassen waren so groß, dass einige Dächer drohten einzustürzen oder sogar zusammenbrachen.

Und der Schnee blieb zunächst liegen, das Thermometer zeigte teilweise bis zu minus 20 Grad an. Die Eisflächen im Münsterland waren zugefroren. Zum ersten Mal seit Jahren wurde Schlittschuh oder Schlitten auf den Seen gefahren. Offiziell war es nirgends erlaubt, die Eisflächen schienen aber dick genug zu sein.

Ein Streitthema blieb weiterhin das Schneeschaufeln:

Und das Wetter blieb weiter ein Thema. Nach den heftigen Schneefällen und eisigen Temperaturen im Anschluss drehte sich das Wetter rapide. Mitte Februar zeigte das Thermometer plötzlich Temperaturen um die 20 Grad an, fast 40 Grad mehr als noch wenige Tage zuvor. So einen schnellen Wetterumsturz gab es noch nie im Münsterland. Und das hatte Folgen. Die Schneemassen schmolzen in Rekordzeit und sorgten so für Hochwasser - zum Beispiel in Telgte.

Das Hochwasser ging zurück - und kehrte an einigen Orten im Sommer zurück. Heftiger Starkregen sorgte im Juli für Überschwemmungen. Das Münsterland traf es nicht so heftig wie beispielsweise das Ahrtal, aber auch hier richtete das Wasser Schäden an.

Eine Frage der Energie

Die Energiewende ist umungänglich - da sind sich eigentlich alle einig. Kohlekraft gehört wohl nicht zu den Energieträgern der Zukunft. In Datteln gibt es nicht nur deswegen Diskussionen um das Kraftwerk.

Unterdessen handelt eine Stadt im Münsterland in Bezug auf das Klima vorbildlich. Wettringen hat 2021 den bundesweiten Fahrradklima-Test gewonnen. Wie haben sie das geschafft?

Energie kommt auch einigen Pflanzen zugute. Zum Beispiel dem Spargel, der aufgrund einer Bodenheizung eher geerntet werden kann. Was sich zunächst wie Energieverschwendung anhört, muss es gar nicht sein.

Ein Erdbeben? Mit diesem Gedanken sind Ende des Jahres viele Menschen im Münsterland nachts aufgewacht. Doch die Erschütterungen und lautstarken Geräusche hatten einen anderen Grund: Vibrotrucks.

Für Aufregung sorgten in 2021 zwei Windkraftanlagen. Eine fing Feuer, eine andere stürzte zusammen.

Gesichter aus dem Münsterland

2021 haben wir viele Menschen aus dem Münsterland vorgestellt und porträtiert.

So wie den leidenschaftlichen Modelleisenbahner Dieter Rös:

Den landesbesten Steinbildhauer-Azubi Levin Schnell:

Oder den Planespotter Sam Albers:

Oder eine Lengericher Mutter, die zum TikTok-Star avancierte:

Sophie Herzog aus Telgte ist fasziniert von Haien:

Manfred Neuhaus, der "Lawrence von Arabien 2.0":

Die Autorin Getrud Knemeyer:

The-Voice-Kids-Talent Alma aus Everwsinkel:

Jung-Landwirtin Leonie Wiever:

Bernhard Rengbers, der mit seinem DKW-Oldtimer Brautpaare zur Trauung fährt.

Schulleiterin Marlis Ermer aus Warendorf:

Tatort: Münsterland

Schwerwiegende Verbrechen stehen im Münsterland zum Glück nicht auf der Tagesordnung. Und doch wurde die Region auch 2021 des Öfteren zum Tatort.

So wie in Ahlen:

Ein noch ungeklärter Mord aus Ahlen aus dem Dezember 2020 war sogar Thema bei Aktenzeichen XY:

In Lüdinghausen wurde unterdessen ein Kater Opfer eines heimtückischen Angriffs.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Westfälische Nachrichten (@wnonline)

Geschichten von Mut und Hoffnung

Nicht alles war schlecht in diesem Jahr. Es gab Menschen und Begebenheiten, die Mut zeigen oder Hoffnung machen.

So wie die Geschichte eines Lehrers, der seinen Job kündigt und sich selbstständig macht - als Wirt.

Als Held möchte sich Lukas Hilleke aus Warendorf selbst nicht bezeichnen. Er bewies aber unheimlich Mut, um ein Leben zu retten:

Neuen Lebensmut hat sicher Jessi Sommer eingehaucht bekommen. Sie hat den Krebs besiegt.

Als mutig kann man wohl auch Pfarrer Peter Lenfers aus Warendorf bezeichnen. Er war einer der ersten Geistlichen, die gegen die eigenen Chefs protestieren - gegen die Chefs im Vatikan.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Westfälische Nachrichten (@wnonline)

Hoffnung macht die Geschichte vom Gnadenhof "Tierisches Glück". Der Tierschutzverein musste seinen Hof verlassen und dringend neuen Platz für seine vielen Tiere finden. Unsere Geschichte über die Suche las eine Familie aus Ahlen, die behilflich sein konnte.

Mut hat Janina Brandes. Sie ist ohne Gebärmutter und Vagina geboren und hat ein Buch über ihr Leben als Frau geschrieben:

Hoffnung macht die Geschichte vom zehnjährigen Raffael, der sich nach einem schweren Verkehrsunfall zurück ins Leben kämpft.

Ein 31-Jähriger aus Ostbevern macht den Menschen im Ahrtal ein klein wenig Hoffnung. Seine Pilgerreise brachte eine enorme Spendensumme.

Mehrere Münsterländer waren selbst im Ahrtal, um dort zu helfen.

Kuriose Geschichten

2021 brachte uns so einiges zum Staunen. Immer wieder hatte das Münsterland kuriose Geschichten zu bieten.

Beispielsweise ein Haus aus dem 3D-Drucker:

Oder zwei Ahlener, die mit dem Trecker nach Schweden gefahren sind:

Computertomographie bei einer Schildkröte:

Kurios, aber hilfreich:

Männer-Trio stellt Kunstfiguren nach:

Diese Themen waren außerdem interessant:

Sendenhorst:

Ahlen:

Warendorf:

Havixbeck:

Senden:

Everswinkel:

Drensteinfurt:

Ostbevern:

Telgte:

Lüdinghausen:

Sassenberg:

Gronau:

Lengerich:

Nottuln:

Ascheberg:

Ochtrup: