Das war das Jahr 2022 im Münsterland

Immer wenn man denkt, ein Jahr sei an wichtigen Ereignissen nicht zu übertreffen, wird man im Jahr danach eines Besseren belehrt – so auch 2022. Doch was hat das Münsterland in diesem Jahr am meisten bewegt? Wir fassen zusammen.

Das Jahr 2022 ist auf den ersten Blick ein Jahr der Krisen: Die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg, die steigende Inflation und der Klimawandel haben die Menschen waren in diesem Jahr besonders präsent. Gute Nachrichten bleiben so häufig unter dem Radar – dabei gab es zahlreiche davon, auch im Münsterland.

Landtagswahl, verschiedene Krisen, Preußen Münster und unzählige Ereignisse aus der Region: Wir haben die wichtigsten, emotionalsten und meistgelesenen Themen und Geschichten des Jahres 2022 fürs Münsterland gesammelt:

Januar: Corona und eine Ebay-Anzeige der besonderen Art

Mit dem Jahr 2022 beginnt auch das dritte Jahr inmitten der Corona-Pandemie. Insbesondere das Thema Impfen treibt immer wieder zahlreiche Menschen auf die Straße.

Eine ungewöhnliche Immobilie bei Ebay-Kleinanzeigen sorgt für großes Aufsehen:

Ein Lastwagenfahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug – und verliert fast 25.000 Liter Milch auf der Kreisstraße 20 bei Everswinkel.

Ein lautes Krachen geht durch die Eper Füchte:

Februar: Einser-Zeugnis und ein Orkan

Viele Einsen und Zweien hat Grundschülerin Tessa auf ihrem letzten Zeugnis vorzuweisen – dennoch wird sie vom Gymnasium abgewiesen.

Ein schweres Unwetter zieht über das Münsterland – mit einer Windstärke von bis zu 70 Kilometern pro Stunde.

Die international tätige Mondi-Gruppe verkauft ihr Personal Care Components-Geschäft (PCC) an die Nitto Denko Corporation für 615 Millionen Euro.

März: Teurer Brand und Streit um eine Straßenlaterne

150.000 Euro gehen im Ahlener Ortsteil Dolberg und Beckum in Flammen auf:

Eine Laterne direkt vor der eigenen Einfahrt: Das ist einer Familie in Drensteinfurt passiert. Es kommt zum Streit.

April: Illegale Gebäudeteile und Viehtransporte

Nun ist Schluss: Die Kultkneipe "City Pub" in Warendorf macht dicht.

Ein Fahrer eines Viehtransporters, der mit geöffneten Fäkalienklappen fährt und außerdem gar kein angemeldeter Fahrer ist – solch einen Fall erlebt die Polizei auch nicht jeden Tag.

Drei Wochen Kameras, wenig Schlaf und viele neue Eindrücke auf Teneriffa: So beschreibt die 27-jährige Leonie Weiß aus Gronau ihre erste TV-Erfahrung bei der Verkupplungsshow "Love Island".

Mai: NRW-Landtagswahl und Vier-Tage-Woche

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl in NRW statt. Im Münsterland behält die CDU das Sagen.

Nur noch vier Tage in der Woche arbeiten? In Deutschland ist das bisher in den allermeisten Unternehmen undenkbar – nicht aber bei "vereda" in Hiltrup.

Von 120 Kilo auf 68 Kilo: Das hat Sabrina Drechsler in nur drei Jahren geschafft. Über 50 Kilo hat die Grevenerin abgenommen.

Massive Abfertigungsschwierigkeiten am niederländischen Hauptstadtflughafen Amsterdam Schiphol führen dazu, dass mehrere deutsche Flughäfen unterstützen müssen – auch der Flughafen Münster Osnabrück.

Über 300 ukrainische Flüchtlinge sind nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine in Gronau aufgenommen worden. Diese sind zwar sehr dankbar für die Aufnahme im Ort, kritisieren jedoch auch die Umstände vor Ort.

Juni: Familienglück und ein fremder Mann im Bett

Eigentlich sollte es „nur“ ein weiteres Kind werden bei der Familie Bolewski aus Greven – stattdessen bekam Sohn Damian eineiige Drillinge als Brüder. Das ist bereits acht Jahre her.

Ein Aschebergerin wacht an einem Freitagmorgen auf und entdeckt einen fremden Mann neben sich im Bett:

Das Neun-Euro-Ticket ist seit Anfang des Monats erhältlich. Der günstige Fahrschein für den Sommer bedeutet aber auch Stress, wenig Platz und Demut bei den Fahrgästen.

Ein Mittel gegen den Kater am nächsten Morgen - das soll "Elotrans" tatsächlich sein. Es steht so hoch im Kurs, dass es zu Lieferengpässen kommt.

Juli: Angriff im Freibad und brennender Acker

Wer sich nicht an die Regeln hält, fliegt – auch aus dem Gronauer Freibad. Das wollte ein Gast aus den Niederlanden jedoch nicht wahrhaben und griff die Bademeisterin an.

Mehr als hundert Meter hoher Qualm steigt von einem Acker in Schmedehausen auf – die Ursache dafür ist ein Feuer auf einer Fläche von über 20 Hektar.

Kein Abitur, lediglich ein Hauptschulabschluss: das ist die Schulbilanz von Hanna aus Gronau. Trotzdem beginnt sie ihr Medizinstudium in Münster.

August: Hitzesommer und Til Schweiger im Münsterland

Heiße Tage, tropische Nächte: nach einem extrem heißen Juli-Monat sinken die Temperaturen im Münsterland auch im August nicht.

Dreißig Jahre nach seinem Durchbruch mit „Manta Manta“ dreht Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Til Schweiger eine Fortsetzung der Komödie – unter anderem in Havixbeck.

Pädagogik-Examen in der Tasche, Spanisch und Geschichte studiert: das sind die bisherigen Schritte, die Nina Wüllner aus dem Münsterland unternommen hat, um Lehrerin zu werden. Der Haken: Sie findet keinen Job.

Immer häufiger wird die ursprünglich aus dem Mittelmeerraum kommende giftige "Nosferatu"-Spinne im Münsterland gesichtet.

September: Inflation und ein gestohlener Leichenwagen

Die Inflation betrifft die Lebensmittel- und Einzelhandelsbranche immer mehr - auch im Münsterland.

Die B 54 gilt als eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen im Münsterland. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Bundesstraße und sprechen mit Straßenplanern, einer Fahrlehrerin, Rettern und einem Unfallopfer.

Es ist ein ungewöhnlicher Diebstahl. Ende August wird in Nienborg ein historischer Leichenwagen gestohlen:

Oktober: Störzug beim Radrennen und Aus in Everswinkel

65 Kilometer auf Tempo Radfahren – in Telgte wurde daraus am 3. Oktober nichts, zumindest nicht am Stück. Ein Regionalzug in Richtung Warendorf versperrte den Weg.

Nach 22 Jahren ist Schluss in Everswinkel: Die Wellness- und Gastro-Anlage „Vitus Saunadorf“ muss schließen.

Wo es sonst für den Hauptgewinn eine Menge Glück braucht, kann nun nur von Pech die Rede sein: Die Losbude „Glückspost“ ist auf der Ahlener Kirmes ausgebrannt.

Mitten in der Nacht werden die Bewohner rund um den Neuen Markt in Borghorst aus dem Schlaf gerissen: Ein Geldautomat wird gesprengt.

November: Weihnachtsmärkte

Es ist wieder soweit: Die Weihnachtsmärkte im Münsterland beginnen. Nach zwei Jahren Corona öffnen sich unzählige Buden, Hütten, Eisbahnen und Zelte für die Besucher.

Kaum Regen im Sommer 2022 - und auch der Herbst lässt für das Münsterland in diesem Jahr wenige Tropfen übrig. Eine Gärtnerei in Telgte muss daher nachhelfen, um die eigenen Böden zu retten.

Dekorierte Schaufenster, eine Terrasse unter Weinlaub sowie Kaffee, Kuchen, Tee und herzhafte Köstlichkeiten: Mit dem "Stilkontor Coffee & Shop" gewinnt Greven ein Vorzeigelokal dazu.

Bei den meisten Kindern verläuft eine Infektion mit dem RS-Virus glimpflich. Trotzdem sorgt das Virus für große Nervosität – und für volle Kinderkliniken.

Dezember: Lichterfahrten und ein kurioser Diebstahl

Die Lichterfahrten vieler Landwirte standen auf der Kippe. Doch am Ende konnten sie stattfinden.

Kurioser Diebstahl in Olfen: