Münsterland

Riesige Raumhöhen und Bleiverglasung statt Thermopen-Fenster: Viele Kirchengebäude sind alles andere als Niedrigenergiehäuser. Was also tun in Zeiten knapper Energie und üppiger Heizkosten? Das Bistum Münster hat eine Handreichung an die Gemeinden verschickt.

Von Gunnar A. Pier