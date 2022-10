Tecklenburger Land

Eine Elterninitiative aus dem Münsterland beklagt fehlende Plätze in besonderen Wohnformen für behinderte Menschen („stationäres Wohnen“) und will am 18. Oktober ab 11 Uhr vor dem LWL in Münster gegen die „Ambulantisierung“ der Wohnformen demonstrieren.

Von Linda Braunschweig