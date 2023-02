Der Mann mit dem Kehrgerät

Lengerich und Tecklenburg haben einen neuen Bezirksschornsteinfegermeister. In diesen Wochen hat Thomas Tasche seinen Dienst aufgenommen. Der 52-Jährige kümmert sich um ganze Sieldungsbereiche ebenso wie um große Unternehmen.

„Für den Kunden ändert sich gar nichts!“ Das ist dem Neuen wichtig: Thomas Tasche hat Rüdiger Gießmann am 1. Januar als Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfegermeister abgelöst (WN berichteten). Die offizielle Bestallungsurkunde bekam Tasche im Dezember von der Bezirksregierung Münster. Für den 52-Jährigen, auch schon über 30 Jahre in der schwarzen Arbeitskluft unterwegs, beginnt in diesen Wochen ein neues, spannendes Kapitel.