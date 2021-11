Wissenschaftler präsentieren Forschungsergebnisse zum Riesenammoniten 

Ein Blickfang vor dem Windfang im Eingangsbereich des Naturkundemuseums: der Riesenammonit. Am Donnerstag stellten Museumsdirektor Dr. Jan Ole Kriegs und Dr. Christina Ifrim, wissenschaftliche Leiterin des Jura-Museums Eichstätt, eine Studie zu dem Exponat vor. So oder ähnlich hat der Riesenammonit

Zwischen den Eingangstüren des münsterischen Naturkundemuseums steht ein 1,74 Meter großes Drei-Tonnen-Exponat, und für viele Besucher ist es wohl nicht viel mehr als irgend­eine riesige Schnecke aus Stein. Die Experten aber bekommen leuchtende Augen. „Das ist das Welt-Highlight der Ammoniten“, schwärmt Museumsdirektor Jan Ole Kriegs, und Paläontologin Christine Ifrim entgegnet, er solle nicht „tiefstapeln“. Das Schwergewicht gilt als eines der populärsten Fossilien der Welt – doch bislang wusste niemand viel darüber. Eine internationale Studie hat sich nun dem Thema gewidmet. Am Donnerstag wurden die Erkenntnisse präsentiert.

Gefunden wurde der Steinkoloss 1895 in Seppenrade. Dass es ein Riesenammonit, also ein Kopffüßler ist, war schnell klar. Der Finder bot ihn direkt dem Gründer und damaligen Direktor des Museums Prof. Dr. Hermann Landois an. Und so wurde der Fund über die Jahre zu einer Art Wahrzeichen der Ausstellung. Weltweit heißt die Art übrigens – benannt nach dem Fundort – Parapuzosia seppenradensis.

Neues Forschungprojekt: Kopffüßler

„Bisher wussten wir nur: Das ist der größte der Welt“, erklärte Dr. Christina Ifrim am Donnerstagmorgen. Sie ist wissenschaftliche Leiterin des Jura-Museums Eichstätt – und war bei Arbeiten in Mexiko eher zufällig über viele versteinerte Artgenossen des Seppenrader Paläontologie-Weltstars gestolpert. Ein englischer Kollege berichtete von ähnlichen Funden an der Südküste der britischen Insel, Ifrim erinnerte sich an das münsterische Exponat – und schon hatte die Wissenschaftlerin ihr nächstes Projekt gefunden: Die Erforschung der Kopffüßler.

Gar nicht so einfach ist das, weil die Geschichte vor etwa 82 Millionen Jahren spielt und von den Tieren im Prinzip nichts mehr da ist. Die Weichteile schon mal gar nicht, auch von der Schale gibt es nur kleinste Überbleibsel. Das drei-Tonnen-Teil im Naturkundemuseum ist ein Innenabdruck aus versteinertem Material, das sich in der Schale angesammelt hatte.

Spektakuläre Erkenntnis

Trotzdem haben Ifrim und Forscher-Kollegen der Universität Heidelberg, der Universität Portsmouth und mexikanische Kollegen aus dem Museo del Desierto, Saltillo, Coahuila einiges herausgefunden. Zum Beispiel, dass es Ammoniten auf beiden Seiten des Atlantiks gegeben hat, die miteinander in Verbindung standen und sich gemeinsam entwickelt haben.

Dabei gehen die Experten davon aus, dass die Giganten kaum selbst aktiv schwimmen konnten. Neu sei auch die Erkenntnis, dass die Art nicht ausgestorben sei, nachdem die Tiere über die Jahrmillionen immer größer geworden waren. Stattdessen haben sie sich weiter entwickelt und wurden wieder kleiner. „Sie sind keine Sackgasse der Evolution“, formuliert Ifrim eine zumindest für Paläontologen spektakuläre Erkenntnis.

Ein Blickfang vor dem Windfang im Eingangsbereich des Naturkundemuseums: der Riesenammonit. Am Donnerstag stellten Museumsdirektor Dr. Jan Ole Kriegs und Dr. Christina Ifrim, wissenschaftliche Leiterin des Jura-Museums Eichstätt, eine Studie zu dem Exponat vor. Foto: Gunnar A. Pier

Das Naturkundemuseum freut sich nun, dass es zu dem schweren Ausstellungsstück mehr erzählen kann als die Geschichte der Entdeckung in Seppenrade. Im neu entstehenden Foyer „werden wir die Schmuckstücke in Szene setzen“, verspricht Direktor Kriegs. Die Erkenntnisse zum Leben der Tiere würden museumspädagogisch aufbereitet und präsentiert.