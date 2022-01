Der Techniker hinter den Astronomen

Der gebürtige Rheinenser Jürgen Schmoll hat vor 15 Jahren am James-Webb-Teleskop mitgebaut. Weihnachten hat es eine Ariane ins All gebracht. Der Start des Projekts hat den Techniker hinter den Astronomen stark bewegt.

Den 25. Dezember 2021 wird Jürgen Schmoll nicht vergessen. Bei der Familie seiner Frau feierte der gebürtige Rheinenser den „Christmas Day“ – in Groß­britannien bringt der Weihnachtsmann die Geschenke am Morgen des ersten Weihnachtstages. Und für Jürgen Schmoll hielt dieser Tag ein besonderes Geschenk bereit, das er im Fernsehen ver­folgte: Eine Rakete brachte das James-Webb-Weltraumteleskop (James Webb Space Telescope, kurz: JWST) ins All, um die ältesten Galaxien des Universums zu unter­suchen. „Das war ein bewegender Moment“, erinnert sich der 51-jährige Astronom und leitende optische Ingenieur am Centre for Advanced Instrumentation (CfAI) der Universität Durham. Dort hat er das Weltraumteleskop mitentwickelt – wie rund 1000 andere Wissenschaftler beteiligt auch.