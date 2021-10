Die 5000 Schlappohren-Schau

Im vergangenen Jahr musste die Widderclub-Vergleichsschau wegen Corona ausfallen. In diesem Jahr soll die Großveranstaltung in Neuenkirchen aber stattfinden. Die Schlappohren-Schau ist bundesweit einzigartig.

Was da Ende Oktober in Neuenkirchen im Kreis Steinfurt abgehen wird, das wird bundesweit einzigartig sein: 150 Züchter reisen an zur großen Schlappohren-Schau. Okay, zugegeben, das mit den 5000 ist ein wenig gemogelt und etwas aufgerundet: Es werden so um die 2500 Kaninchen zu sehen sein. Zwei Schlappohren indes haben sie alle...