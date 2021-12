Die Booster-Rekordserie geht weiter

Ein Rekord folgt auf den nächsten: Im Münsterland haben die Booster-Impfungen in der vergangenen Woche einen neuen Bestwert erreicht. Nur in einem Kreis meldete die Kassenärztliche Vereinigung einen leichten Rückgang. Wir geben einen Überblick

Die Booster-Zahlen im Münsterland kennen nur eine Richtung: Es geht weiter steil nach oben. 131 957 Menschen haben in der vergangenen Woche in den Arztpraxen ihre dritte Spritze erhalten, berichtete die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) am Montag auf Anfrage unserer Zeitung. Das sind 7,5 Prozent mehr als in der Vorwoche, als 122 752 Menschen geboostert wurden. Im Vergleich zur Woche davor beträgt der Anstieg sogar 74 Prozent.