Die Freiheit gesucht und gefunden

Ein altes Feuerwehrauto ist ihr Zuhause. In ihrer Heimat Emsdetten hat die fünfköpfige Familie alle Zelte abgebrochen, alles verkauft, was sie hatte. Und nun sind sie mit ihrer „Heidi“, wie Familie Böger das Reisemobil liebevoll nennt, seit gut zwei Jahren auf Achse. Über 70 000 Kilometer stehen schon auf dem Tacho und 27 Länder haben sie bereits gesehen.

„Wir haben noch keinen Tag bereut“, sagt Vater Steffen Böger, der gerade mit seinen drei Töchtern und Frau Birgit in Skandinavien unterwegs ist – mit dem Fahrrad. Ella (8), Romy (5) und Alva (2) sind „ganz tolle Reisekinder“, schwärmt ihr Papa. „Die lieben das.“ Einen Monat lang leben sie nun erstmal in Schweden, mitten im Wald, in einem Holzhäuschen ohne fließend Wasser und Strom, bevor es weiter geht. Völlig autark. „Wir fangen jeden Tag Fische, müssen das Trinkwasser abkochen und haben nurein Solarladegerät, um die Handyakkus aufzuladen“, berichtet der Familienvater von dem Leben in der Wildnis. Doch eigentlich war die Reiseroute ganz anders geplant ...