Kinder produzieren mit Klaus Uhlenbrock in der „Kiste“ ihren eigenen Krimi

Eine Junge, der entführt wird, finanzielle Schulden, eine helfende Zirkustruppe – darum geht‘s im Film „Die Karte des Teufels“, der in den vergangenen Tagen in Steinfurt gedreht wurde. Das Besondere: Der Film entstand im Rahmen einer Ferienfreizeit, die Darsteller und Kinder, die auch die Geschichte erdacht haben.

Die Entführung eines Jungen ist eine der Schlüsselszene in „Die Karte des Teufels“.

Das war natürlich klar: Kinder, die zum ersten Mal selber einen Krimi drehen, lassen sich am Set nicht so einfach in die Karten schauen. Zumal wenn es um „Die Karte des Teufels“ geht. Das ist der reichlich Action und Spannung versprechende Titel des neuesten Werks aus der Filmwerkstatt von Klaus Uhlenbrock.