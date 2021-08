Eine Renaissance: Bäcker setzen auf Roggen aus der Region

So richtig weiß niemand mehr, wie das kam: Im Münsterland wird zwar Roggen angebaut – aber er wird in der Regel an Tiere verfüttert. Wenn die Bäcker Roggenbrot backen, bekommen sie dafür Getreide vom Weltmarkt statt aus der westfälischen Walachei. Doch die Nachfrage nach regionalen Produkten steigt. Und so bemühen sich immer mehr Bäcker um Roggen aus der Region.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch