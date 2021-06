Die Schlafmohn-Farm im Münsterland 

In Rhede ziehen in diesen Tagen mehrere violette Mohnfelder die Blicke auf sich. Ausgesät hat den Mohn ein Biobauer. Die Mohnkörner will er später an Bäckereien verkaufen.

Und besonders war auch die Genehmigung: Biobauer Bernhard Rülfing aus Rhede-Krommert musste sich den Mohn-Anbau von der Bundesopiumstelle absegnen lassen. Die Mohnfelder haben sich unterdessen zu einem Anziehungspunkt für Spaziergänger und Hobby-Fotografen entwickelt.

Video in Kooperation mit dem WDR: