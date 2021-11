Die Sorgen der Krankenhäuser im Münsterland vor Notstand auf Intensivstationen

Vor allem ungeimpfte Patientinnen und Patienten brauchen besondere Hilfe. Noch ist die Lage auf den Intensivstationen des Münsterlands aber nicht so angespannt wie etwa in Bayern.

Wie ist die Lage in den Intensivstationen im Münsterland? Die gute Nachricht: In den meisten Kliniken sind noch Kapazitäten vorhanden. Ohnehin bleibt der Anteil von Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen in den meisten Kreisen im einstelligen Prozentbereich. Das ergeben Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Doch es gibt auch besorgniserregende Tatsachen: Die Zahl der schweren Covid-Fälle, die intensiv behandelt werden müssen, steigt, viele Patienten sind ungeimpft – und besonders in Münster sind immer weniger Intensivbetten frei. Auch wegen schwerer Erkältungsver­läufe, Operationen, die zum Teil nachgeholt werden müssen – und des Pflegepersonalmangels.