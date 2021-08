„Die Zahl der Impfungen steigt rapide“

„Die Zahl der Impfungen steigt seit der vergangenen Woche rapide an“, sagte Wilko Vosshans, der die aktuelle Tour des Impfmobils für das Kreis-Gesundheitsamt organisiert. Bereits Anfang der Woche hatte Anke Richter-Scheer, Vorsitzende des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe, von einer steigenden Nachfrage nach Impfungen gegen Corona sowohl in Impfzentren als auch bei den mobilen Angeboten gesprochen.

Große Impf-Nachfrage in Warendorf

Impfmobil an der St. Josefkirche am Dienstag: Nur 20 Minuten nach Öffnung warten bereits 40 Impfwillige.

Bevor die Mitarbeiter der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) am Dienstag an der St. Josefkirche um 15 Uhr die ersten Impfwilligen empfingen, schätzte Vosshans, dass die Impfzahl in den folgenden zweieinhalb Stunden durchaus dreistellig werden könnte. Um 15.20 Uhr warteten bereits 40 Menschen und Vosshans sollte Recht behalten.