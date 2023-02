Dieb klaut zwei Eimer Currywurstsoße

Ungewöhnliche Beute: Ein Unbekannter hat in Gescher (Kreis Borken) zwei Eimer Currywurstsoße aus einem Metzgerei-Lager gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer in den kommenden Tagen mehr Currywurstsoße als sonst vorgesetzt bekommt, sollte darüber nachdenken, sich mit der Kriminalpolizei in Ahaus in Verbindung zu setzen. Es könnte laut einer Polizeimitteilung ein Indiz dafür sein, dass der „Gruß aus der Küche“ durch einen Diebstahl „finanziert“ sein könnte.

Denn am Montagmorgen (27. Februar) kam einer Zeugin ein Unbekannter mit zwei Eimern gefüllt mit Currywurstsoße entgegen. Der mutmaßliche Dieb hatte es aus einem Metzgerei-Lager an der Von-Galen-Straße gestohlen. Laut Hinweisgeberin stieg der circa 1,80 Meter große sowie breit gebaute und mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidete Mann in einen Pickup und fuhr davon.

Hinweise nimmt die Kripo in Ahaus unter der 02561/9260 entgegen.