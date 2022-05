Diese Spitzenpolitiker machen Wahlkampf im Münsterland

Die heiße Phase läuft im NRW-Wahlkampf – das gilt auch für das Münsterland. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst will laut NRW-CDU gleich drei Städte an einem Tag besuchen. Auch die Bundesvorsitzenden Friedrich Merz (CDU) und Christian Lindner (FDP) kommen ins Münsterland.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst besucht am 13. Mai Wahlkampf-Veranstaltungen in Warendorf, Münster und Rheine.

Der Endspurt ist eröffnet im Landtagswahlkampf: Einige Spitzenkandidaten und weitere prominente Politiker wollen das Münsterland besuchen. Wir geben einen Überblick.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat den nächsten Freitag offenbar zum Münsterland-Tag ausgerufen. Wie die NRW-CDU am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, plant der Politiker aus Rhede gleich drei Termine in der Region. Zunächst gastiere er zwischen 13.30 und 14.15 Uhr in der Fußgängerzone in Warendorf. Zwischen 15 und 17 Uhr sei dann ein Wüst-Besuch am Coconut Beach in Münster geplant. Den Abschluss bilde ein Besuch auf dem Marktplatz in Rheine zwischen 18 und 19 Uhr.

FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner kommt am 14. Mai nach Münster. Foto: Fabian Sommer/dpa

CDU-Bundesvorsitzender Friedrich Merz kommt bereits an diesem Freitag ab 16 Uhr in den Beach Club am Aasee in Ibbenbüren. An diesem Samstag ist Merz dann ab 15 Uhr zu Gast in der Lohnhalle Ahlen. Die CDU feiert dort das 75-jährige Bestehen des Ahlener Programms. Einen Tag vor der Wahl wollen die FDP-Granden Münster aufmischen: Spitzenkandidat Joachim Stamp und Bundesvorsitzender Christian Lindner werden am 14. Mai ab 11 Uhr in der Stubengasse erwartet.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) kommt zudem am Dienstag, 10. Mai, um 19.30 Uhr in Duesmann‘s Spinnerei im WZG-Gebäude in Gronau.