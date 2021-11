Diese Weihnachtsmärkte im Münsterland wollen Corona trotzen

Maskenpflicht: Zum Start der Weihnachtsmärkte waren sie nur empfohlen, ab dem 26. November (Freitag) sind Masken auf den Weihnachtsmärkten in Münster – wie in großen Teilen des Stadtzentrums – verpflichtend. Wer gekaufte Speisen oder Getränke verzehren will, muss nun Bereiche außerhalb der Veranstaltungsflächen ansteuern.



Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Robert Michael