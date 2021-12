Diskussion über die münsterische Verkehrspolitik: Wo sind die Alternativen?

In einem offenen Brief kritisierten die münsterländischen Landräte und pikanterweise auch Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe die Verkehrspolitik in Münster. Das führte zu einer heftigen ­Debatte – auch unter unseren Leserinnen und Lesern.

Kritisiert wird in dem offenen Brief, dass Autos aus der Stadt verdrängt würden und das Oberzentrum für die Umland-Bevölkerung dadurch immer schwerer zu erreichen sei.

Hier die Leser-Zuschriften:

Fahrgemeinschaften

Ich fahre jeden Tag mit dem Pkw (soweit möglich in einer Fahrgemeinschaft) von Reken nach Münster zur Arbeit. Schaut man sich andere Verkehrsteilnehmer an, so ist gefühlt zu 90 Prozent jeder Pkw nur mit einer Person besetzt. Wenn nur ein Bruchteil der Alleinfahrer eine Fahrgemeinschaft bilden würde, wäre meines Erachtens schon sehr viel erreicht. (...) Wer aus reiner Bequemlichkeit keine Fahrgemeinschaft bildet, braucht sich nicht zu wundern, wenn er täglich im Stau steht. Soweit betriebliche Gründe nicht dagegen sprechen, sollten Arbeitgeber den Arbeitnehmern die Bildung von Fahrgemeinschaften erleichtern. Besprechungen, Meetings etc. sollten z.B. während der Kernarbeitszeit stattfinden.

Frank Köhne, Reken

Autoverkehr stärken

Wenn die Pendlerinnen und Pendler nicht mehr nach Münster kommen können, werden viele sich wohl oder übel Arbeitsplätze im Umland suchen müssen. Der vielzitierte Fachkräftemangel würde also noch größer werden. Auch als Erlebnis- und Einkaufsstadt profitiert die Metropole von den Menschen im „Speckgürtel“. Wenn sie ihr Geld nicht mehr in Münster ausgeben können, fehlen der Stadt Einnahmen. Dann muss sie bei vielen Dingen, wie der Kultur, den Rotstift ansetzen. Gerade die rot-grüne Großstadtbevölkerung als Hauptnutzerin dürfte das nicht gerne sehen. Es bleibt daher keine andere Möglichkeit, als dem motorisierten Verkehr aus dem Umland durch intelligente Verkehrsführung und ausreichende Parkflächen das Erreichen von Münster weiterhin und – wenn es geht – sogar besser als bisher zu ermöglichen.

Stefan Palm, Emsdetten

Busse am Stadtrand

Eine Möglichkeit zur Lösung der Verkehrsprobleme besteht darin, die Pendler, die keine Möglichkeit zur Nutzung des ÖPNV haben, am Stadtrand in Busse zur Weiterfahrt aufzunehmen. Doch woher soll das Land für die zu bauenden Parkplätze kommen? Ein weiterer Lösungsansatz ist die bessere Selbst-Verteilung der Bevölkerung zwischen Stadt und Land.

Ulrich Blömker, Lienen

Umland vebessern

Die Landräte sollten ihre eigenen Städte und Kreise attraktiver gestalten und Arbeitsplätze schaffen, damit niemand aus dem Umland gezwungen wird, seine Lebenszeit auf der Fahrt nach Münster und anschließend im Stau in Münster zu verbringen. Das würde den Verkehr in Münster stark entlasten und den Menschen in Münster wieder mehr Lebensqualität geben. Dem Einzelhandel würden die Menschen aus dem Umland fehlen, ja, aber sonst niemandem, und der Klimaschutz hat Priorität.

Martina Rövekamp

Kreise in der Pflicht

Es war nie damit zu rechnen, dass die Münsteraner die Einschränkungen ihrer Lebensqualität langfristig hinnehmen. Somit ist zu begrüßen, dass die Politik in Münster sich nun nicht mehr der Autolobby, sondern den Menschen verpflichtet fühlt und entsprechend handelt. In den Münsterlandkreisen sieht das bisher leider anders aus. (...) Statt Münster für eine an den Interessen der Menschen orientierte Politik zu kritisieren, ist es dringend erforderlich, dass die Münsterlandkreise im Bereich des öffentlichen Verkehrs deutlich mehr machen, als nur den Eigenanteil bei vom Land geförderten Schnell- und Expressbussen sowie Mobilstationen zu übernehmen.

David Bahmann, Coesfeld

Münster Stadtmauer

Münster hat immer noch eine robuste Stadtmauer. Keine mittelalterliche Mauer aus Stein und Eichenholz, sondern eine höchst effektive und teure „ÖPNV-Preismauer“, um die Bewohner der Umlandgemeinden vom ÖPNV nach Münster fernzuhalten.

(...) Nichtsdestotrotz ist die Stadtmauer auch durchlässig, für PKW sowieso, aber auch für Bahnreisende mit BahnCard aus dem Emsland. Schließlich ist es ein wenig günstiger, wenn man mit BahnCard von Salzbergen (47 Bahnkilometer) statt von Greven (16 Bahnkilometer) nach Münster fährt. (...) Man möchte daher dem Oberbürgermeister der Stadt zurufen: Mr. Lewe, tear down this wall!

Bernhard Stuff, Greven

Park & Ride

Wo bleibt die Einsicht, dass eine Straßenbahn mehr und besser transportieren kann als Busse? Gut – es bedarf einer hohen Investition, wenn man sich entschließt, zunächst die drei Linien wieder in Betrieb zu nehmen, die man in den 50er Jahren mit dem Argument der „autogerechten Stadt“ eingestellt hat. Aber auch die P&R-Parkplätze sind anscheinend nicht wirklich bekannt. In England z.B. kauft man ein Park­ticket für wenige Pfund und kann dann damit kostenlos mit einem Pendelbus bis in die City fahren – und zwar alle Insassen des PKW! Das muss doch auch hier möglich sein.

Reinhard Dellbrügge, Kattenvenne