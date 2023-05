Ein Doppel-Knall hat am Montag (1.5.) Teile des Münsterlandes und von Ostwestfalen-Lippe erschüttert. Zwei Eurofighter-Kampfjets der Luftwaffe flogen mit Überschallgeschwindigkeit, weil ein Passagierflugzeug über Deutschland ohne Funkkontakt unterwegs war.

Ein deutscher Eurofighter startet (Symbolbild). Offenbar waren zwei Maschinen für den Doppel-Knall verantwortlich, der am Maifeiertag in Teilen von OWL und im Münsterland für Aufregung sorgte.

Großer Schrecken bei Menschen in Ostwestfalen-Lippe und im Münsterland. Am Montagmittag um 12.55 Uhr sind aus dem Nichts zwei laute Knallgeräusche zu hören. Und zu spüren: Scheiben vibrieren ebenso wie Geschirr in Schränken, manch einer hat ein Druckgefühl im Ohr.