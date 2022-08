Dorfläden im Münsterland: Wenn Bürger die Geschäfte führen

Als der einzige Laden in Ochtrup-Welbergen schließen sollte, weil das Betreiberehepaar sich zur Ruhe setzen wollte, wurden sie flott im Ort. Keine Einkaufsmöglichkeit mehr um die Ecke? Bei einem Glas Bier auf dem Feuerwehrkameradschaftsabend, so die Legende, kam die Idee auf: Die Bürger wollten ihren Laden retten. Im Dezember 2010 eröffnete er neu – als genossenschaftlich geführtes Unternehmen, an dem rund 450 Einwohner beteiligt sind. Eine Erfolgsgeschichte, die sich in anderen Orten wiederholen könnte.

