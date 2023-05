Die Sache ist nun wirklich nicht leicht. Jetzt haben die Initiatoren des Dorfladens in Greven-Gimbte schon Klinken geputzt und an allen Türen im Ort geklingelt, um die Bürger nach ihren Wünschen zu fragen – und dann sind die Antworten so unterschiedlich und teils gegensätzlich, dass es auch wieder nichts nutzt: Mehr Bio oder lieber ganz auf Frisches verzichten? Mehr Fleisch! Gar kein Fleisch! Was denn jetzt? Der Gimbter Dorfladen ist in der Bredouille. Und mit ihm viele andere auch.

