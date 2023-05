Große Kunst in kleinem Ort: Die Draiflessen Collection in Mettingen

Betritt man das in hellen Farben gehaltene Museum, sticht direkt der imposante Treppenaufgang zur Sonderausstellungsfläche ins Auge. Wir aber biegen zunächst unten rechts in die Kabinettausstellung „Vorsicht Glas!“ (noch bis zum 20. August) ab. Hier, im effektvoll heruntergedimmten Licht, geht es in einem Multifunktionsraum derzeit vor allem um die intensive Leuchtkraft der Glasmalerei in allen Epochen und mehreren Ländern.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis Jahrespass alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

sofort loslesen und erst nach 2 Monaten zahlen! Digital Basis Monatsabo alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar