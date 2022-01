Dramatischer Rettungs- und Feuerwehreinsatz an der Schachselstraße in Seeste

Die Freiwillige Feuerwehr ist am Sonntagabend zu einem Wohnungsbrand an der Schachselstraße ausgerückt. Unter Atemschutz drangen die Einsatzkräfte ins Gebäude vor.

Gegen 17.30 Uhr erhielt die Westerkappelner Feuerwehr die Mitteilung darüber, dass es an der Schachselstraße in einem Haus gebrannt hatte. Zur Nachschau setzte sich eine Mannschaft in Bewegung. Weil laut Meldung auch Personen verletzt waren, sei der Rettungsdienst bereits vor Ort gewesen, berichtete Gemeindebrandinspektor Ingo Bünemann am Montag. Dann sei nachgemeldet worden, dass es noch brannte und Menschen im Haus seien. Deshalb wurde umgehend Vollalarm ausgelöst.