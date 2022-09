Dreharbeiten für „Ponyherz“-Verfilmung

Merfeld hat einen Grafen - zumindest demnächst auf der Leinwand. Denn aktuell werden die „Ponyherz“-Bücher von Usch Luhn verfilmt, in denen es um ein Wildpferd geht.

Dreharbeiten für „Ponyherz“ in Recklinghausen: Vor der Kutsche mit den beiden Kinderdarstellern Martha Haberlandt als Anni und Franz Krause als Lorenz fährt der Kamerawagen mit Regisseur Markus Dietrich auf dem Beifahrersitz.

Merfeld hat jetzt einen Grafen. Und der heißt Dieter Hallervorden. Zumindest im Kino: Denn der 87-jährige Schauspielstar verkörpert in der „Ponyherz“-Verfilmung besagten Adligen. Und dem gehört in der Geschichte eine Wildpferde-Herde, beheimatet in einem großen Reservat.