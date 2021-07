Nach einem Großbrand auf einem Firmengelände in Vreden waren auch am Sonntagnachmittag noch zahlreiche Feuerwehrleute im Einsatz. Immer wieder werden neue Glutnester gefunden.

Großbrand in Vreden: Ein Firmengebäude ist am Samstag komplett in Flammen aufgegangen. Einsatzkräfte aus dem Kreis Borken kamen den Feuerwehrleuten in Vreden zur Hilfe, um den Brand zu löschen.