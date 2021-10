Drei Verletzte und eine Tote nach Hausbrand 

Zu einem Großeinsatz ist die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag in die Oedinger Bauerschaft Feld ausgerückt. Ein Einfamilienhaus stand in Flammen. 90 Einsatzkräfte waren vor Ort. Eine Bewohnerin galt zunächst als vermisst. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde in dem ausgebrannten Haus ein Leichnam aufgefunden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass es sich um den Leichnam der 38-jährigen Hausbewohnerin handelt. Die Ermittlungen dauern an. Aussagen zur Brandursache konnte die Kriminalpolizei noch nicht machen.

90 Personen im Einsatz

Gegen 0.20 Uhr waren am Samstagmorgen die Feuerwehrleute ausgerückt. 90 Einsatzkräfte aus Südlohn, Oeding, Burlo und Borken, vom DRK Stadtlohn, dem Kreisrettungsdienst und der Polizei waren vor Ort. Die Wasserversorgung wurde für die Angriffstrupps zunächst über einen kleinen Hydranten vor Ort hergestellt. Für die Brandbekämpfung selbst wurde das Löschwasser vom rund 400 Meter entfernten Klosterteich genutzt.

Drei der vier Bewohner konnten sich aus dem brennenden Objekt retten. Sie erlitten Rauchvergiftungen. Ein Notfallseelsorger stand ihnen zur Seite. Die Höhe des Sachschadens stand auch am Sonntag nicht fest, der Brandort wurde durch die Kriminalpolizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.