Alarmierende Trockenheit

In Münster und dem Münsterland ist es seit Wochen deutlich zu trocken. Im Monat Mai hat es nur an drei Tagen geregnet. „Eine so lange Trockenphase ist für diese Region ungewöhnlich“, sagt Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst „Wetterkontor“. Die Folge: Die Böden sind viel zu trocken, die starke Sonneneinstrahlung trägt dazu bei. Ein Landregen ist nicht in Sicht, allenfalls drohen Unwetter.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

endet automatisch