Wie es Dustin Polte aus einer Lebenskrise zurück ins Leben schaffte

Dustin Polte in der Werkstatt Brock in Emsdetten: Der 27-Jährige aus Rheine hat dort nach jahrelangen Problemen Halt gefunden.

Heute steht Dustin Polte in der Werkstatt, trägt das Schwarze unter den Fingernägeln und den Schmutz im Gesicht mit Stolz. „Mir war immer klar: Ich will KF-Zetti“ werden, also Kraftfahrzeugmechatroniker. Schülerpraktika zwischen Reifenstapeln und Hebebühnen hatten ihn auf den Weg gebracht.