Trockenheit sorgt für Ebbe in der Ems

Olaf Niepagenkemper kann zurzeit in Gummistiefeln in der Ems angeln.

Seit dem vergangenen Jahr fühlt sich Dr. Olaf Niepagenkemper mittendrin im Klimawandel. „Ich sehe das an der Vegetation, an den Bäumen, an den Gewässern.“ Der leidenschaftliche Angler und Mitarbeiter des Fischereiverbandes NRW ist zuständig für die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Er bekommt die Trockenheit der vergangenen Jahre ständig zu spüren: In der Ems, in der er wegen der sinkenden Pegel seit ein paar Tagen mit Gummistiefeln stehen kann.