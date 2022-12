Von "Essen auf Rädern" bis zur Taubenhilfe: Einblicke ins Ehrenamt

„Essen auf Rädern“ in Havixbeck

Havixbeck

Seit 1981 gibt es in Havixbeck bereits das Angebot „Essen auf Rädern“. Ehrenamtler ermöglichen damit älteren, oftmals alleinstehenden und nicht mehr so mobilen Menschen das Leben in den eigenen vier Wänden. Einer von ihnen ist Paul Freckmann. Und der liefert weit mehr als nur ...

Von Henning Tillmann