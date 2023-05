So entdecken Sie den Eichenprozessionsspinner

Die Sommerzeit ist auch die Zeit, in der die Bäume und viele Wälder in Deutschland eine spezielle Gefahr bergen können: Den Eichenprozessionsspinner. Doch wie erkennt man die Raupe und was ist zu tun, wenn man ihr begegnet?

Warum ist der Eichenprozessionsspinner gefährlich?

Die Brennhaare des Eichenprozessionsspinners können leicht abbrechen und lösen zum Teil starke Reaktionen bei Menschen aus. So kommt es meist zu Juckreiz, bei schweren Fällen kann ein Kontakt mit der Raupe sogar zu allergischen Schocks führen. Auch bei Haustieren wie Hunden und Katzen ist Vorsicht geboten: Kommen die Tiere in Kontakt mit der Raupe, kann dies mitunter ebenfalls gefährlich für sie werden.

Wie erkenne ich den Eichenprozessionsspinner?

Den Eichenprozessionsspinner erkennt man meist daran, dass er sich auf oder in der Nähe von Eichen befindet und in Gruppen unterwegs ist. In der Dämmerung bewegt sich die Raupe in einer pfeilförmigen Prozession (daher der Name) auf die Äste hinauf, um dort nach Nahrung zu suchen. Sie können sich zudem auf dem Boden bewegen, wenn sie auf dem Weg zu einem anderen Baum sind.

Die weißen Gespinste des Eichenprozessionsspinners ähneln einem Nest, das am Baumstamm hängt. Zu Beginn ihres Lebens sind die Raupen eher gelblich-braun, mit der Zeit verfärben sie sich graublau bis schwarz. Sie sind zudem etwa fünf Zentimeter lang.

Der Eichenprozessionsspinner ist übersät von weißen Brennhaaren und stets in Gruppen unterwegs. Foto: picture alliance/dpa | Friso Gentsch

Was muss ich tun, wenn ich Eichenprozessionsspinner (in meinem Garten) entdecke?

Keinesfalls sollten die Raupen berührt werden – auch verlassene, vom Baum gefallene Nester der Raupe nicht. Denn auch sie können bei Kontakt gefährlich werden und starke Reaktionen auslösen. Wer sich in einem Gebiet aufhält, in dem sich Eichenprozessionsspinner aufhalten, sollte vorsichtshalber anschließend seine Kleidung bei 60 Grad waschen, um das Gift der Brennhaare unschädlich zu machen. Eine Meldepflicht gibt es für die Eichenprozessionsspinner nicht, dennoch ist es ratsam, die örtlichen Behörden in Kenntnis zu setzen.

Sollten Sie in Ihrem Garten Eichenprozessionsspinner entdecken, informieren Sie Ordnungsamt Ihrer Kommune über den Befall, damit die Kommune die befallene Stelle kartieren kann. Betroffene Bäume sollten zudem großräumig abgesperrt werden. Für die Beseitigung der Nester kann der Verein zur Förderung ökologischer Schädlingsbekämpfung oder der Deutsche Schädlingsbekämpfer-Verband kontaktiert werden.