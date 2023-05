Kontakt mit Eichenprozessionsspinner? Das müssen Sie tun

Der Eichenprozessionsspinner macht sich wieder breit – auch in Münster und der Region. Wir erklären, was Sie bei Kontakt mit der Raupe dringend tun sollten.

Seit einigen Jahren ist er immer wieder ein Thema, sobald die Temperaturen steigen: Der Eichenprozessionsspinner. In Münster ist die Raupe bereits geschlüpft, und dies ist nicht ungefährlich für den Menschen.

Ursprünglich in den Eichenwäldern Süd- und Mitteleuropas beheimatet, breitet sich der Eichenprozessionsspinner aufgrund des Klimawandels mittlerweile auch in nördlicheren Regionen aus - unter anderem auch in Alleen, Gärten, Parks oder auf Friedhöfen.

Welche Symptome treten beim Kontakt mit dem Eichenprozessionsspinner auf?

Die Haare der Raupe können bei Kontakt mit Menschen starkes Brennen auf der Haut auslösen, da sie das Eiweißgift Thaumetopoein enthalten. Zum Teil können auch heftige allergische Reaktionen ausgelöst werden. Für gewöhnlich entstehen nach dem Kontakt folgende Symptome:

Juckreiz (heftiger, je stärker der Kontakt zum Eichenprozessionsspinner war)

Schüttelfrost

Schwindel

Atemnot

Fieber

Müdigkeit

Entzündung der Bindehaut

Entzündung der Schleimhäute,

Entzündungsreaktionen der Haut, z.B. Quaddeln und Papeln

allergische Schockreaktionen (in den seltensten Fällen)

Wie soll ich nach Kontakt mit dem Eichenprozessionsspinner handeln?

Der Naturschutzbund Deutschland rät, in der Umgebung von Eichenprozessionsspinnern Abstand zu halten. Für gewöhnlich sind Wälder, in denen sich das Tier breit macht, mit Warnhinweisen gekennzeichnet. Sollten Sie dennoch mit der Raupe in Kontakt gekommen sein, sollten Sie umgehend tätig werden:

Berühren Sie nicht Ihre Augen.

Gehen Sie am besten direkt duschen.

Waschen Sie Ihre Kleidung bei mindestens 60 Grad, um das Gift zu zerstören.

Benutzen Sie bei einer Bindehautentzündung Augentropfen, die auch ein Antiseptikum enthalten.

Cortisonhaltige Cremes lindern entzündliche und juckende Hautreaktionen.

Topische Antihistaminika lindern Beschwerden wie Juckreiz und Brennen.

Orale Antihistaminika helfen bei allergischen Reaktionen und starkem Juckreiz.

Bei starken Symptomen sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen.

Wie gefährlich ist ein zweiter Kontakt mit dem Eichenprozessionsspinner?

Sollten Sie ein zweites Mal mit dem Eichenprozessionsspinner in Kontakt kommen, fallen die allergischen Reaktionen für gewöhnlich heftiger aus. In schweren Fällen kann sich sogar ein lebensbedrohlicher allergischer (anaphylaktischer) Schock entwickeln. Dabei handelt es sich um eine schwere Überempfindlichkeitsreaktion des Körpers.