Ein Frauenhaus für Männer

NRW-weit gibt es 14 Schutzplätze für Männer. Foto: dpa

In dieser Woche eröffnet die erste Wohnung in Westfalen für Männer, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Das hat der katholische Verband für soziale Dienste im Kreisdekanat Warendorf SKM am Dienstag berichtet. Geschäftsführer Thorsten Rahner erklärt: „Immer noch ist weitgehend unbekannt, dass Männer Opfer häuslicher Gewalt werden können.“ In der polizeilichen Statistik seien sie tatsächlich mit einem Anteil von 30 Prozent verzeichnet. Deswegen sei es wichtig, den betroffenen Männern zu helfen.

Dreizimmer-Wohnung mit zwei Plätzen

Maximal drei Monate können zwei Männer die vollmöblierte Dreizimmer-Wohnung mit dem Namen „Freiraum“ nutzen. In dieser Zeit gelte es, nicht nur Schutz zu bieten, sondern auch die psychosoziale Lage zu stabilisieren und „mit den Männern eine Perspektive für die Zeit nach der Zeit im Schutzraum zu entwickeln“, wie es Marc Brunsmann vom SKM erklärte. Wenn die Bewohner ausziehen müssen, fänden sie Unterstützung bei der Krisen- und Gewaltberatung für Männer und Jungen in Warendorf und Oelde.

Zwei weitere Plätze sollen noch hinzukommen, erklärte der SKM. NRW-weit gebe es damit 14 Schutzplätze. Das NRW-Gleichstellungsministerium fördert das Projekt mit 540 000 Euro.

Die Sozialdienste Katholischer Männer (SKM) haben in NRW bereits zwölf Plätze an den Standorten in Köln, Düsseldorf und im Raum Aachen eröffnet, erklärte der Verband in Warendorf. Auch andere Träger planen in Zukunft Schutzplätze für Männer zu schaffen.