Ein Frauenhaus für Männer

In dieser Woche eröffnet die erste Wohnung in Westfalen für Männer, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Das hat der katholische Verband für soziale Dienste im Kreisdekanat Warendorf SKM am Dienstag berichtet. Geschäftsführer Thorsten Rahner erklärt: „Immer noch ist weitgehend unbekannt, dass Männer Opfer häuslicher Gewalt werden können.“ In der polizeilichen Statistik seien sie tatsächlich mit einem Anteil von 30 Prozent verzeichnet. Deswegen sei es wichtig, den betroffenen Männern zu helfen.

