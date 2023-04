Ein Mekka für PS-Junkies

Das Green-Monster-Team steckt mitten in den Vorbereitungen zur Tractor Pulling-Saison, die am 29. und 30. April in der Hörstkamp-Arena startet. Die Piloten der hoch motorisierten Schlepper warten gespannt darauf, was die europäische Puller-Elite in diesem Jahr so alles zu bieten hat.

Tractor-Pulling in Füchtorf

Hochkonzentriert arbeiten Matthias Böhmann und Enrico Vollerthun an der Bordtechnik des PS-Giganten „Green Fighter“. „Wir haben das Steuergerät erneuert, mit der neusten Software versorgt und alles ganz neu verkabelt. Das Material ist mittlerweile einfach in die Jahre gekommen“, erklärt Wessel und werkelt dann weiter an den vielen Strippen, die miteinander verbunden werden müssen.

Derweil schrauben Daniel Frische und Dirk Wessel am Motor des neusten Boliden im Hörstkampschen Stall – dem „Green Monster Stage V Mitas Edition“. Sie verändern die Drehrichtung eines der zwei V12 Flugkolben-Motoren des Herstellers Allison, die jeweils über 2700 PS verfügen, von rechts auf links. „Das soll die Kippmomente auffangen, damit sich das Chassis nicht verbiegt“, erklärt Daniel Frische.

Prüfstand bestätigt gelungene Innovationen

Auch gab es für die Riesen-Reifen des „Fighters“ eine neue Stollenhöhe und einen neuen Schnitt. Zudem wurden unter anderem beim Monster neue Kolbenringe eingebaut. „Wir haben „Mitas“ und „Monster“ auf dem Leistungsprüfstand gehabt. Da konnten wir die Innovationen testen und sind zufrieden mit dem Ergebnis“, gibt Daniel Frische sich zuversichtlich für den ein oder anderen Full-Pull.

Eines steht fest: Die Füchtorfer Schrauber haben bei Weitem keinen „Winterschlaf“ gehalten, sondern intensiv an Verbesserungen ihrer drei Traktoren gearbeitet. Denn wenn sich am Wochenende (29. und 30. April) die deutsche und europäische Elite zum 1. Lauf der Deutschen Meisterschaft auf der Lehmbahn beim Kräftemessen eine Materialschlacht liefert, dann will das Team um Tobias Hörstkamp natürlich ganz oben auf der Siegerliste stehen.

Enrico Vollerthun (l.) und Matthias Böhmann erneuern die Bordtechnik des„ Green-Fighter“. Foto: Marion Bulla

Wer dröhnende Motoren, PS-starke Wettkämpfe und Motorsportliebhaber in allerbester Stimmung erleben möchte, der ist also hier genau richtig. Füchtorf wird an beiden Tagen voraussichtlich wieder quasi überrollt werden und aus allen Nähten platzen. Klar, es ist schließlich das Jahreshighlight für PS-Junkies und Technikverrückte.

Zum zweiten Mal wird schon am Samstagnachmittag eine Eurocup Light modified Klasse an den Start gehen, bei der auch das „Green Monster Stage V Mitas Edition“ dabei sein wird. Die Vorfreude ist groß auf donnernde Motorengeräusche und den markanten Ruf „Full Pull“, der schon von Weitem zu hören ist.

Die Allison-Motoren verfügen über jeweils rund 2 500 PS. Foto: Marion Bulla

Am Samstag startet die Veranstaltung um 11 Uhr mit der 3,5-Tonnen-Klasse Sport Limited Superstock. Es folgt die 4,5 Tonnen-Klasse Sport Eurocup Light Modified und schließlich starten die Garden Puller. Die Wettbewerbe am Sonntag beginnen ebenfalls um 11 Uhr. Hier geht zunächst die 3,6 Tonnen-Klasse Supersport Limited Modified an den Start. Gefolgt von Eurocup Heavy Modified und Eurocup Superstock Modified. Die finalen Ergebnisse werden gegen 18 Uhr bekannt gegeben.