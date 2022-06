Ein Toter und viele Verletzte in Westfalen

Eine Reihe schwerer Verkehrsunfälle sorgte am langen Pfingstwochenende für einen Toten, viele Verletzte und große Sachschäden in Westfalen.

Coesfeld

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Lkw ist ein Autofahrer in Coesfeld ums Leben gekommen. Der 38-Jährige aus Herne war nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag auf der B 474 mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße abgekommen und dann nach links in einen entgegenkommenden Lastwagen geschleudert. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Der 56-jährige Lastwagenfahrer stand unter Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ochtrup

Gleich zweimal krachte es am Sonntag auf der Autobahn A 31 bei Och­trup. Am Nachmittag geriet ein Wohnmobil von der Fahrbahn ab und blieb stecken. Rettungskräfte bargen zwei Schwerverletzte, einen Man n und eine Frau, durch ein Seitenfenster. Am Abend landete ein Fahrer, der mit seinem Jaguar nach Polizeiangaben mit Tempo 200 in Richtung Emden unterwegs war, im Graben. Am Auto entstand Totalschaden, der Fahrer wurde leicht verletzt.

Lünen

Fünf junge Menschen (15, 17, 18) wurden schwer verletzt, als ein betrunkener 18-jährige Fahrer in der Nacht zu Sonntag die Kontrolle über sein mit sechs Personen besetztes, aber nur für fünf zugelassenes Fahrzeug verlor. Der Wagen krachte gegen eine Laterne und überschlug sich. Bei dem Fahrer wurde ein Promillewert von über 1 festgestellt, die Insassen saßen nach Angaben der Polizei zum Teil nicht angeschnallt aufeinander, als es zu dem Unfall kam.

Herne

Ein Streifenwagen ist bei einer Verfolgungsjagd in Herne in der Nacht zum Samstag nach einem Ausweichmanöver frontal gegen einen Baum gekracht. Die drei Polizeibeamten konnten laut einer Pressemitteilung nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Die Streifenwagenbesatzung war den Angaben zufolge einem 53-Jährigen gefolgt, der auf seiner rasenden Fahrt durch die Stadt mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern auch rote Ampeln ignorierte. An einer Kreuzung setzte der Mann dann sein Fahrzeug zurück, der Streifenwagen wich aus und prallte gegen den Baum.