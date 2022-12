Einbruchszahlen im Münsterland steigen um 37 Prozent

Die Zahl der Wohnungseinbrüche steigt – landesweit und auch im Münsterland. Aber nicht in allen Kreisen, wie aktuelle Zahlen zeigen.

Im Münsterland ist die Anzahl der Wohnungseinbrüche in den ersten zehn Monaten dieses Jahres stärker gestiegen als im Landesschnitt. Während das Landeskriminalamt für Nordrhein-Westfalen eine Steigerung um 30 Prozent meldete, waren es nach Zahlen, die die Polizeibehörden im Münsterland am Mittwoch auf Anfrage unserer Zeitung nannte, in der Region gut 37 Prozent mehr als im Jahr zuvor.