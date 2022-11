Eine Kindheit unter Tyrannen

Helmuth Finke hat am eigenen Leib zu spüren bekommen, was eine unglückliche Kindheit ist. Heute – mit 48 Jahren – hat er immer noch mit den Folgen zu kämpfen. Und nimmt Lieder auf, um Menschen mit ähnlichen Erfahrungen Mut zu machen.

Helmuth Finke will mit seiner Musik andern Opfern Mut machen

Helmuth Finke wird die Gespenster seiner Kindheit wohl nie wieder los: Sein Stiefvater prügelte auf ihn ein, seine Mutter tat ihm noch mehr an als sein sadistischer Stiefvater. Darüber kann er bis heute noch nicht sprechen.

Er war fünf, als sein Stiefvater ihm das Nasenbein brach. Schläge mit dem Kochlöffel, einem Besenstiel oder was sonst gerade zur Hand war, fühlte er beinahe jeden Tag. Und auch diese kalte Angst vor Spinnen, schleimigem Getier und Ratten im dunklen Keller, in den er oft wegen Nichtigkeiten eingesperrt wurde, fraß sich immer tiefer in die Seele des Kindes.