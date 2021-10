Eine Münsterländerin über das Leben als Cowgirl in New Mexiko

Die gebürtige Sendenhorsterin Jutta Grodde hat in Amerika gelebt und auf einer Ranch in Santa Rosa gearbeitet. Anlässlich des German-American-Day berichtet sie über das Leben dort, über Politik und freundschaftliche Beziehungen.

Der 6. Oktober ist ein amerikanischer Feiertag: Der German-American-Day oder Deutsch-Amerikanische-Tag wird in den Vereinigten Staaten und teilweise auch in Deutschland mit Veranstaltungen und Volksfesten gefeiert, um an das deutsche Erbe in Nordamerika zu erinnern. 1683 ließen sich 13 Familien aus dem niederrheinischen Gebiet im heutigen Bundesstaat Pennsylvania nieder. Im August 1987 wurde der German-American-Day in Amerika gesetzlich verankert und offiziell zum Feiertag erklärt.