Eingeschränkte Zugverbindung nach Düsseldorf

Im Juni wird das Bahnfahren aus dem Münsterland nach Düsseldorf etwas komplizierter. Statt einer durchgehenden Verbindung von Osnabrück in die Landeshauptstadt wird an verschiedenen Stellen Schienenersatzverkehr eingesetzt, einige Züge sollen ausfallen. Die Deutsche Bahn AG kündigt in einer Pressemitteilung Fahrplanänderungen vom Freitag, 10. Juni, bis Freitag, 24. Juni, an. Grund dafür seien diverse Bauarbeiten in dem Streckenabschnitt.

Beim RE 2 soll es zwischen Wanne-Eickel Hauptbahnhof und Münster Hauptbahnhof in verschiedenen Abschnitten zu Zugausfällen und Schienenersatzverkehr kommen. Vor allem zwischen Wanne-Eickel und Haltern am See sowie Dülmen und Münster fahren die Züge der Linien RE 2 nicht. Ebenso gibt es Verbindungsausfälle auf dieser Strecke mit dem RE 42. Als Ersatz bittet die Bahn um die Nutzung von Bussen zwischen den Orten. Alternativ kann auch auf noch verkehrende Züge der Linie RE 42 zurückgegriffen werden. Allerdings ist zu beachten, dass die Züge der Linie RE 42 mit veränderten Fahrzeiten fahren und zusätzlich auch in Münster-Albachten halten. Vom 20. bis 22. Juni fahren zudem Schnellbusse mit Halt in Dülmen zwischen Haltern am See und und Münster (Westf) Hauptbahnhof.

Kurzzeitige Änderungen und Ausfälle

Einige Streckenänderungen betreffen nur wenige Tage. So werden einige Züge der Linie RE 42 in der Nacht 11./12. Juni zwischen Duisburg und Gelsenkirchen über Oberhausen und Essen-Altenessen (zusätzliche Halte) umgeleitet. Die planmäßigen Halte in Mülheim (Ruhr) Hauptbahnhof und Essen Hauptbahnhof entfallen. Züge der Linie RE 42 werden am 11. und 12. Juni zwischen Marl-Sinsen und Haltern am See/Dülmen durch Busse ersetzt. Auch in der Nacht vom 22. zum 23. Juni kommen Busse zum Einsatz. Diesmal ist die Strecke zwischen Recklinghausen und Münster Hauptbahnhof betroffen.

Fahrplanänderung im Ruhrgebiet

Die Halte des RE 2 am Duisburger Hauptbahnhof und Gelsenkirchener Hauptbahnhof werden laut Pressemitteilung ausfallen oder nur durch Umleitung erreichbar sein. Ersetzt werden sie durch zusätzliche Halte und Oberhausen Hauptbahnhof und Essen-Altenessen.

Die Fahrzeiten der eingesetzten Busse weichen allerdings von denen des Zugverkehrs ab. Auch gibt die Bahn zu beachten, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen.

Genauere Informationen zu den Streckenabschnitten liefern Fahrpläne. Es gibt einen Plan mit Gültigkeit vom 10. bis zum 24. Juni und einen Plan für den Zeitraum vom 20. bis zum 22. Juni.