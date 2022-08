Wieso der Supermarkt der Zukunft zur Wohlfühloase wird

Wird es in 20 Jahren noch Supermärkte geben? Ja, davon ist Wirtschaftswissenschaftlerin Professor Petra Teitscheid überzeugt. Und sie hat eine ziemlich genaue Vorstellung, wie der Supermarkt der Zukunft aussehen wird.

In Zukunft könnten Supermärkte Orte für Erlebnis, Austausch und sinnliche Erfahrungen werden.

Bringt in 20 Jahren eine Drohne die Lebensmittel bis in die Küche? Wird es dann noch Supermärkte geben? Wenn ja: Wie sehen die aus? Unser Redaktionsmitglied Joel Hunold hat über diese Fragen mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Professor Petra Teitscheid gesprochen. Sie lehrt und forscht am Fachbereich Oecotrophologie-Facility Management der Fachhochschule Münster.