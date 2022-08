Vom Dorfladen bis zum Automaten: Das Einkaufen der Zukunft

Mit Ideen aus der Vergangenheit in die Zukunft

Feinkostladen in Schöppingen

Schöppingen

„Das Einkaufen der Zukunft“? Da fallen Richard Hölscher lauter Konzepte aus der Vergangenheit ein. Mit seinem Feinkostladen in Schöppingen will er gar nicht mit Supermärkten und Discountern konkurrieren – er will eine Ergänzung anbieten.

Von Gunnar A. Pier