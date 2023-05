Immer mehr Einkommensmillionäre im Münsterland

Menschen mit einem Einkommen von mehr als einer Million Euro zieht es offenbar ins Westmünsterland: Schöppingen und Ahaus zählen zu den Städten mit der höchsten Quote an Top-Verdienern in NRW. Aber was ist in Drensteinfurt geschehen?

Im Münsterland lebten 2019 genau 615 Steuerpflichtige, deren Einkünfte über einer Million Euro lagen. Das geht aus einer Statitik hervor, die das Statistische Ladesamt IT.NRW am Mittwoch veröffentlichte. Ein Jahr zuvor waren es noch 590.

In absoluten Zahlen liegt münsterlandweit der Kreis Borken vorn. Dort lebten 163 Einkommensmillionäre - mehr als in den Kreisen Coesfeld (68), Steinfurt (135), Warendorf (92) und der Stadt Münster (157). Doch setzt man die Anzahl der Einkommensmillionäre in Bezug zur Einwohnerzahl, sind die Unterschiede weniger gravierend und die Reihenfolge ändert sich. Nach Angaben der Statistiker kommen auf 10.000 Einwohner im Kreis Borken 4,4 Einkommensmillionäre, im Kreis Coesfeld 3,1, im Kreis Steinfurt 3,0, im Kreis Warendorf 3,3 und in Münster 5,0.

Kreis Borken liegt vorn

Die Städte mit der höchsten Quote im Münsterland liegen im Kreis Borken. In Ahaus kommen auf 10.000 Einwohner 8,9 Einkommensmillionäre - das ist landesweit Platz fünf. Direkt dahinter erscheint in der Liste Schöppingen mit 8,7. Zu diesem Wert braucht's freilich lediglich sechs Vielverdiener - übrigens zwei mehr als im Vorjahr 2018.

Rätselhaftes Drensteinfurt

Die größte Veränderung aber fiel in Drensteinfurt auf. 2018 wurden in der Stadt noch elf Einkommensmillionäre gezählt - 7,1 pro 10.000 Einwohner. Im Jahr drauf waren es 2019 nur noch sechs und damit 3,9 pro 10.000 Einwohner. Die Hintergründe sind rätselhaft.

Die niedrigste Quote des Münsterlands melden die Statistiker für Ibbenbüren. Demnach kamen dort auf 51.822 Einwohner leidglich fünf Einkommensmillionäre - gerundet ergibt sich eine 1,0. Im Vorjahr 2018 waren es dort noch sieben Top-Verdiener (1,3).

Meerbusch meldet Quotient 20,7

Wer richtige Extreme sehen will, muss freilich außerhalb des Münsterlands suchen. Den höchsten Quotienten gibt es in Meerbusch nordwestlich von Düsseldorf. Dort verdienten 117 der 56.415 Einwohner mehr als eine Million Euro - also 20,7 pro 10.000.

Top: Köln und Düsseldorf

In absoluten Zahlen betrachtet rangierten die Städte Köln und Düsseldorf mit 592 bzw. 576 Einkommensmillionären auf den ersten Plätzen. Von allen Kreisen und kreisfreien Städten des Landes lag der Rhein-Kreis Neuss mit 240 Einkommensmillionären auf Platz drei.

Wie die Zahlen zustanden kommen

Zusammen veranlagte Ehegatten wurden nach Angaben des Statistischen Landesamts übrigens als ein Steuerpflichtiger gezählt. "Die Zahlen beruhen auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2019", so das Amt. Sie könnten erst jetzt veröffentlicht werden, weil die anonymisierten Steuerdaten von den Finanzbehörden erst nach Abschluss aller Veranlagungsarbeiten für statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt würden. "Die hier dargestellten Informationen sind damit die aktuellsten, die zurzeit verfügbar sind."