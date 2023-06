Bauarbeiten: Bahnfahrer müssen in Busse umsteigen

Bahnfahrer müssen sich auf der Strecke zwischen Osnabrück und Rheine auf Behinderungen einstellen. Das haben Westfalenbahn und Eurobahn angekündigt. Grund seien der Neubau von Gleisen und Weichen sowie Arbeiten an Brücken.

Bahnkunden werden in den nächsten Tagen auf der Strecke von Rheine nach Osnabrück (Bild) wohl öfter die Uhr in den Blick nehmen müssen. Auf der Strecke werden für zwölf Tage keine Züge fahren.

Die DB Netz AG beginnt mit ihren Arbeiten am 23. Juni um 1:00 Uhr. Am 5. August (4:45 Uhr) soll alles wieder in Schuss sein. Dafür muss die Strecke für Züge gesperrt werden.

Die Ersatzbusse der Eurobahn halten in Rheine, Hörstel, Ibbenbüren-Esch, Ibbenbüren, Ibbenbüren-Laggenbeck, Osnabrück-Altstadt (Haltestelle Nonnenpfad) und Osnabrück Hauptbahnhof. Kunden der Westfalenbahn können einen Schnellbus nehmen, der allerdings nur in Ibbenbüren hält.

Eine Alternative: Mit der Bahn über Münster

Alternativ könnten Fahrgäste mit der Linie RB 66 mit der Eurobahn von Osnabrück Hbf in Richtung Münster fahren und dort in die Westfalenbahn Linie RE 15 nach Rheine umzusteigen. Dann würde die Fahrt aber statt 31 Minuten 1: 16 Stunden dauern. Tickets würden dadurch nicht teurer. Details unter zuginfo.nrw