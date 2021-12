Eltern fragen: Ist der Piks richtig?

Am Freitag (17. Dezember) sind in NRW die Corona-Impfungen für Kinder unter zwölf Jahren angelaufen.

Seit wenigen Tagen werden Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren gegen Corona geimpft. Doch nach wie vor ist die Verunsicherung bei vielen Eltern groß. Empfiehlt sich die Impfung für alle oder nur für Kinder mit Vorerkrankungen? Sollten Kinder auch geimpft werden, wenn sie keinen Kontakt zu älteren Menschen mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko haben? Wie verlässlich sind die bisherigen Studien? Und was empfehlen ausgewiesene Fachleute? Das ist das Thema einer Telefonaktion am Montag (20. Dezember) in der Zeit von 17 bis 19 Uhr, zu der unsere Zeitung gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Münster (UKM) einlädt.

Die Fragen beantworten:

Dr. Annika Paulun, Oberärztin der Neonatologie und Kinderintensivmedizin.

Prof. Heymut Omran, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des UKM.

Beide sind exakt mit den aktuellen Studien vertraut, erfahrene Kindermediziner und können Anrufende individuell beraten. Sie erreichen die Experten am Montag von 17 bis 19 Uhr unter diesen Nummern:

Prof. Heymut Omran: 0251 / 690-90 79 10

Dr. Annika Paulun: 0251 / 690- 90 79 20.